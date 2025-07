Accoltella la moglie al volto poi prova a togliersi la vita | l' uomo trovato a terra in una pozza di sangue

Un tentato omicidio-suicidio a Frosinone. La violenza al culmine di una lite: un uomo ha afferrato un coltello e si è scagliato contro la moglie, colpendola al volto. Poi ha rivolto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Accoltella la moglie al volto, poi prova a togliersi la vita: l'uomo trovato a terra in una pozza di sangue

In questa notizia si parla di: moglie - volto - uomo - accoltella

Nikollaq Hudhra, ecco il volto del bracciante agricolo diventato killer. Dalla separazione al massacro dell'ex moglie per strada - TOLENTINO - Non c'è stato bisogno di metterlo sotto torchio, di pressarlo con domande insistenti per ottenere risposte e capire le motivazioni dell'orrendo femminicidio che Nikollaq.

Drammatica lite in famiglia: uomo colpisce ripetutamente la moglie al volto con una padella, davanti ai figli minori. Arrestato. L’episodio alla periferia di Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave episodio di violenza domestica quello verificatosi alla periferia est di Roma, precisamente nella zona di Finocchio-Rocca Cencia.

Matrimonio da sogno: il secondo sì dell’amato volto di Canale 5 e della moglie - La vita sentimentale di figure pubbliche spesso suscita grande interesse tra il pubblico e i media. Recentemente, si è assistito a un momento importante nella storia di Nicola Panico, noto per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, che ha deciso di rinnovare il suo impegno con Francesca Parenti attraverso un matrimonio simbolico.

Ezio Di Levrano, imputato per l'omicidio della moglie Ana Cristina Duarte Correia, 38enne di origine brasiliana, è stato rinviato a giudizio con tutte le aggravanti. Il processo inizierà il 10 dicembre. Il delitto è avvenuto il 7 settembre 2024, nell’abitazione di famig Vai su Facebook

