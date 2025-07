Accede il barbecue con un liquido infiammabile la bottiglia esplode | 18enne ha ustioni gravissime

√ą ricoverato in prognosi riservata un ragazzo di 18 anni rimasto gravemente ustionato. Stava accendendo un barbecue con un liquido infiammabile, quando la bottiglia √® esplosa, provocandogli ustioni di secondo grado. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: barbecue - liquido - infiammabile - bottiglia

