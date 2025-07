Accadde oggi | 30 luglio il grande terremoto tra Benevento e la Capitanata

Il terribile sisma, per tutto l’anno precedente, aveva annunciato il suo arrivo con piccole scosse, di lieve intensità Fra i tanti terremoti, disastrosi e terribili, di cui la storia è portatrice di memoria, ricordiamo quello del 30 luglio 1627, che colpì . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 30 luglio, il grande terremoto tra Benevento e la Capitanata

