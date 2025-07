abusi subiti da bambino al santuario di garlasco la testimonianza al settimanale giallo

Il settimanale Giallo in edicola questa settimana a partire da domani continua a seguire il filone di Garlasco in modo molto ampio, riportando le parole di un testimone che ha frequentato il Santuario della Bozzola negli anni. Questa persona, si legge nell'anticipazione diffusa dal settimanale prima dell'uscita, ha raccontato a Giallo di presunti " abusi subiti al santuario di Garlasco quando era un minore ". Nel 2013 il Santuario è stato effettivamente al centro di una vicenda giudiziaria controversa ma il racconto del testimone del settimanale andrebbe a inserirsi in un periodo precedente. " So che è capitato anche ad altri ragazzini: dovrebbero fare tutti come me e parlare ", avrebbe detto questa persona a Giallo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

