ABC anticipa le date di inizio della nuova stagione di 9-1-1 e Grey’s Anatomy

ABC ha annunciato le nuove date di debutto autunnale per tre delle sue serie drammatiche di successo. Insieme alla longeva serie medica Grey’s Anatomy, anche la serie di punta 9-1-1 e il suo ultimo spin-off, 9-1-1: Nashville, sono stati anticipati nel palinsesto autunnale. Le tre serie drammatiche della ABC sono state anticipate di circa una settimana rispetto alla data inizialmente prevista. Secondo il comunicato stampa della rete, le nuove premiere della stagione hanno segnato i loro nuovi appuntamenti sul calendario e ora andranno in onda giovedì 9 ottobre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: date - grey - anatomy - anticipa

Franchise 9-1-1 di abc e date di premiere autunnale di grey’s anatomy - Il palinsesto autunnale di ABC si arricchisce con le date di debutto di alcune delle sue serie più apprezzate.

Nel panorama televisivo contemporaneo, la carriera di Sarah Drew si distingue per la sua versatilità e capacità di adattarsi a generi diversi. Dopo aver interpretato il personaggio di April Kepner in Grey’s Anatomy, una delle serie medical più longeve e apprez Vai su Facebook

Grey's Anatomy 21 esce oggi su Disney+; Grey's Anatomy 21x07: il promo anticipa una possibile uscita di scena drammatica; Grey's Anatomy 21: il nuovo promo anticipa il ritorno di Jackson.

Grey's Anatomy 18: La showrunner anticipa "un grande evento" in vista ... - La longeva Grey's Anatomy, in onda dal lontano 2005, sta per raggiungere l'ennesimo traguardo: l'ultimo episodio della stagione 18, il ventesimo, sarà esattamente l'episodio numero 400 della serie. Da comingsoon.it

Is ‘Grey’s Anatomy’ On Tonight? ‘Grey’s Anatomy’ Season 21 ... - Every episode of Grey’s Anatomy is currently streaming on Hulu and Disney+. Si legge su decider.com