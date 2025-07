Abbonamenti nerazzurri cosa c’è da sapere Da oggi scatta la prelazione | le date e i costi

Habemus campagna abbonamenti. L’attesa per i tifosi pisani è oramai terminata: da oggi ha il via la corsa al biglietto stagionale, valido per diciotto gare delle diciannove che la squadra nerazzurra disputerà all’Arena nel prossimo campionato di Serie A, che Pisa non vede da trentaquattro anni. "’Un si vede l’orA", questa la frase con cui il club ha voluto lanciare la campagna. Due fasi di acquisto: la prima, al via oggi alle 16e che durerà fino al 14 agosto, è quella della prelazione, riservata esclusivamente ai possessori dell’abbonamento per la scorsa stagione, ai quali è anche riservata una tariffa scontata, fatto che è stato molto apprezzato dalla tifoseria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Abbonamenti nerazzurri, cosa c’è da sapere. Da oggi scatta la prelazione: le date e i costi

