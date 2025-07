ABBIAMO BATTUTO LA CINA! Pellacani Santoro leggendari | campioni del mondo nel sincro 3 metri misto!

CHIARA PELLACANI E MATTEO SANTORO SONO CAMPIONI DEL MONDO! Sul trampolino dai tre metri del Mondiale di Singapore, la coppia azzurra compie una delle più incredibili imprese della storia dello sport italiano, conquistando la medaglia d’oro nella gara del sincro misto. Dieci anni dopo Tania Cagnotto, l’Italia torna a festeggiare un titolo iridato e lo fa grazia a due ragazzi che sono da sempre considerati due talenti cristallini e che sono alla loro quarta medaglia mondiale consecutiva. Inoltre questo è anche il primo oro dell’Italia in questa rassegna degli sport acquatici. Una gara eccezionale quella della coppia azzurra, che è andata anche oltre qualche regalo dei giudici (anche per parola del CT Oscar Bertone) nei confronti delle altre nazioni, soprattutto la Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ABBIAMO BATTUTO LA CINA! Pellacani/Santoro leggendari: campioni del mondo nel sincro 3 metri misto!

Tuffi, in atto il ricambio generazionale per l’Italia agli Europei 2025. Pellacani e Santoro i nuovi leader? - Dopo le buone prestazioni nelle tre tappe di Coppa del Mondo, l’Italia dei tuffi vola in Turchia ad Antalya per disputare da protagonista gli Europei.

Tuffi, Europei 2025: i favoriti gara per gara. Anche Pellacani e Santoro in corsa - Domani cominciano gli Europei di tuffi ad Antalya. La manifestazione si concluderà mercoledì 28 maggio e c’è grande attesa per la squadra azzurra, che si presenta in Turchia con grandissime ambizioni.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani/Santoro ci provano nel trampolino misto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad Antalya.

