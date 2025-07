Ab Ovo tra arte e poesia Un concorso per i giovani

Tornano ad accendersi i riflettori sull’ arte contemporanea a Pistoia con ’ Prospettive 5.0 – reperti di futuro prossimo’, un progetto della Fondazione Arte e Scienza di Giuseppe Bartolozzi e Clara Tesi. Il punto di partenza dell’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale e patrocinata dalla Regione Toscana, è il concorso ’ Ab Ovo ’, rivolto a giovani creativi e creative under 35 della nostra provincia, che invita i partecipanti a confrontarsi con il tema dell’inizio, come richiamato dalla locuzione latina che tradotta significa ’dall’uovo’. Il concorso si divide in due sezioni, arti visive (pittura, scultura, disegno, fotografia) e poesia, col termine per l’invio degli elaborati fissato al 17 agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it