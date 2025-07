AAA portatori di statue cercasi | Ne servono 24 con muscoli volontà e devozione

LECCE – Portare la statua durante una processione è sempre stato nella tradizione religiosa e popolare molto diffusa e vissuta con onore: basti pensare che nel corso del secolo scorso si scatenavano le cosiddette “aste”, ovvero offerte in denaro, per potersi aggiudicare la possibilitĂ di reggere. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

