A1 auto contro camion | macchina ribaltata un ferito in Rianimazione

Un brutto incidente si e verififato poco dopo le 20,sulla A1 al chilometro 107 sud. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto e un camion si sono scontrati. La macchina si è ribaltata dopo l'impatto, il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in rianimazione all'Ospedale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

