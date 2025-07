A Terno d’Isola una targa per Sharon Verzeni Bgnews le ha dedicato un podcast | come ascoltarlo

Terno d’Isola. Nella notte che separa martedì 29 da mercoledì 30 luglio, ricorre il primo anniversario dalla scomparsa di Sharon Verzeni. Il Comune di Terno d’Isola ha dedicato uno spazio alla memoria della 33enne, accoltellata e uccisa per strada da uno sconosciuto. “In via Castegnate è stata collocata una targa commemorativa, accanto alla quale chiunque lo desideri può sostare, lasciare un pensiero, condividere una preghiera, donare un fiore o manifestare un segno silenzioso di vicinanza – spiegano dal Comune -. Un gesto semplice ma carico di significato, concordato con le persone care a Sharon, per rinnovare il nostro impegno collettivo contro ogni forma di violenza e per custodire il ricordo di chi non c’è più”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Terno d’Isola, il Pd: “Ronde con estremisti di destra”. Il sindaco: “Non invitiamo e non escludiamo nessuno” - Ronde notturne a Terno d’Isola. “Con il coinvolgimento di soggetti legati a gruppi di estrema destra”, denunciano il circolo locale del Pd e la Federazione provinciale del Partito Democratico in una nota fortemente critica verso la “scelta” – così la definiscono – dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Sala.

Terno d’Isola senza pace, nel paese dove fu uccisa Sharon Verzeni dividono le camminate pro sicurezza. Per il Pd “è giustizia fai-da-te” - Terno d’Isola (Bergamo), 12 maggio 2025 – Il nodo sicurezza infiamma la polemica politica a Terno d’Isola, il piccolo Comune della Bergamasca portato alla ribalta delle cronache l’anno scorso per l’omicidio di Sharon Verzeni: il Pd locale e quello provinciale hanno criticato l’amministrazione comunale per la presenza di soggetti legati a gruppi di estrema destra fra le persone che effettuano le ronde notturne per garantire maggiore ’tranquillità ’ ai cittadini.

In monopattino senza casco, 3 multati a Terno d’Isola. Ritrovato un giubbotto con soldi e orologi rubati - Terno d’Isola. Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità da parte dei carabinieri della Compagnia di Zogno, impegnati nel garantire la sicurezza dei cittadini attraverso il capillare presidio del territorio.

UN ANNO SENZA SHARON Nella notte che separa martedì 29 da mercoledì 30 luglio, ricorre il primo anniversario dalla scomparsa di Sharon Verzeni. Il Comune di Terno d’Isola ha voluto dedicare uno spazio alla memoria della nostra concittadina, vittima di Vai su Facebook

