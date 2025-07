A Taranto sindaco licenziato dagli attivisti green

Caos nel centrosinistra a Taranto. Si dimette Pietro Bitetti dopo nemmeno due mesi di amministrazione. Il passo indietro per le proteste degli ambientalisti contrari alla riconversione dell’ex Ilva. La bozza sarà discussa domani con il ministro Urso.. In Toscana il campo largo è già finito.I gruppi locali a Conte: «In caso di sostegno al candidato dem ci autosospendiamo».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - A Taranto sindaco «licenziato» dagli attivisti green

In questa notizia si parla di: taranto - sindaco - licenziato - dagli

Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio - I funerali di Giancarlo Cito erano in programma oggi alle 16,30. Ieri a tarda sera tramite social network Mario Cito, figlio dell’ex sindaco di Taranto, ha comunicato il rinvio “per motivi indipendenti dalla nostra volontà .

Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio - I funerali di Giancarlo Cito erano in programma oggi alle 16,30. Ieri a tarda sera tramite social network Mario Cito, figlio dell’ex sindaco di Taranto, ha comunicato il rinvio “per motivi indipendenti dalla nostra volontà .

Morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto e deputato: il proto-populista tra condanne, tv e insulti - Un politico, uno che flirtava con i clan, sindaco e deputato, un telepredicatore e precursore. Quante sfaccettature ha avuto la vita di Giancarlo Cito, morto a 79 anni nella sua Taranto ormai lontano dalle luci della televisione, che gli aveva regalato la prima e l’ultima ribalta, e ridotto in un angolo nei salotti politici della città che aveva prima denunciato e poi guidato negli anni in cui aveva amministrava il capoluogo jonico per poi rappresentarlo in Parlamento.

A Taranto sindaco «licenziato» dagli attivisti green; Elezioni sindaco: ecco quando si vota; Il futuro di Ilva appeso al nuovo sindaco.

Taranto, cosa succede dopo le dimissioni del sindaco Bitetti? Salta il Consiglio comunale su Ex Ilva, non il vertice al Ministero - Senza Piero Bitetti si terrà ugualmente, invece, il vertice che era stato fissato per domani al Ministero ... Riporta quotidianodipuglia.it

Dimissioni del sindaco di Taranto dopo le contestazioni degli ambientalisti. Le richieste dalla politica di ritirare la rinuncia - Nuova crisi politica a Taranto: il sindaco Piero Bitetti si dimette dopo appena 41 giorni di mandato. Si legge su msn.com