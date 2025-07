A Sistiana riparte l’assistenza a mare gratis per i disabili

Garantire alle persone con disabilità l’accesso alla spiaggia e agli sport di mare. E’ questa la finalità dell’iniziativa, integralmente finanziata dal Comune di Duino Aurisina e promossa in collaborazione con l’associazione DIS-Equality e Cooperativa Luce, che permetterà , dal 1 agosto, alle. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

