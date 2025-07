A Sillavengo torna la festa di San Germano

Torna la tradizionale festa di San Germano a Sillavengo. Venerdì 1° agostodalle ore 19:30, Servizio bar con panini, carne alla griglia, patatine frittedalle ore 21:30, Attenti a quel duo ProjectSabato 2 agostodalle ore 19:30, Servizio bar con panini, carne alla griglia, patatine frittePer le cene. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

