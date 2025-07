A Sant’Agostino un primo agosto all’insegna della musica e della pittura

Sarà inaugurata questo venerdì, primo agosto, la mostra «Attraverso» con le opere di Alessia Biscarini. L’esposizione sarà presentata alle ore 19 all’interno del chiostro di Sant’Agostino, in via Guelfa 40. La mostra coabiterà nel Centro convegni con Cortona Piano Festival, l’evento musicale che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Papa Leone XIV: "Sono un figlio di Sant'Agostino, camminiamo insieme" - (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 08 maggio 2025 "Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari.

Papa Leone XIV, chi era Sant’Agostino - Papa Leone XIV è membro dell’Ordine di Sant’Agostino. The post Papa Leone XIV, chi era Sant’Agostino first appeared on TG2000.

L’americano Leone XIV e il 267esimo Papa: “Sono un figlio di Sant’Agostino”. Eletto al quarto scrutinio come Ratzinger - Il nuovo Papa, Robert Prevost, ha scelto di chiamarsi Leone XIV. L’annuncio è del cardinale Dominique Mamberti.

TORNA a MONTALCINO il FESTIVAL DI MUSICA DA CAMERA ‘MusHic et Nunc’ Nei giorni 28, 29, 30 luglio e 1 agosto la Fortezza di Montalcino e la Chiesa di Sant'Agostino ospiteranno 4 concerti all'insegna della musica da camera nelle sue più sv Vai su Facebook

Torna ’Mushic et nunc’. Quattro giorni di concerti - Da domani al primo agosto, la Fortezza di Montalcino e la splendida chiesa di San Agostino ospiteranno quattro concerti all’inseg ... Secondo msn.com

A Sant’Agostino una targa in memoria di mons. Salvatore Nardantonio - In occasione del primo anniversario del suo ritorno alla casa del Padre martedì 5 agosto, alle ore 18, nella Basilica di Sant’Agostino a Rieti, il vescovo di Rieti Vito Piccinonna celebrerà una Santa ... Si legge su rietinvetrina.it