A Sant' Agata di Puglia arrivano gli Ape Calesse per il turismo esperienziale

Sant’Agata di Puglia punta sul turismo lento e sostenibile, e lo fa con un’iniziativa originale: gli Ape Calesse turistici, due mezzi a tre ruote pensati per accompagnare i visitatori lungo itinerari suggestivi nel borgo. Il nuovo servizio, realizzato dall’Amministrazione Comunale con il sostegno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Campo Calabro-San Roberto e Sant'Agata-Cardeto: dalla Regione ecco decreti e convenzione - "Dando seguito a quanto annunciato pubblicamente diversi mesi addietro nelle piazze di Cardeto e San Roberto, assieme ai sindaci, ai rispettivi Consigli comunali e alle autorità presenti, con enorme soddisfazione oggi comunichiamo che sono stati emanati dalla Regione Calabria i decreti di.

Papa Leone XIV, Terzi di Sant’Agata: “Le sue prime parole hanno ricordato Giovanni XXIII e Paolo VI” - Il messaggio di Fede e di preghiera pronunciato da Papa Leone XIV nel rivolgersi a Roma e al mondo ha toccato i cuori di tutti i Cristiani e di quanti credono nei valori profondi e universali dell’umanità È apparsa in tutta la sua immediatezza la forte impronta teologica e sociale del pontificato che questo missionario agostiniano intende dare.

Sant’Agata de’ Goti, il liceo ‘De’ Liguori’ in finale al Salone del Libro di Torino - Tempo di lettura: 3 minuti Arriveranno a Torino per conquistare il podio come accadde nel 2022, quando furono incoronati campioni nazionali dei Comix Games.

"Libri e Trasonne" festival letterario a Sant'Agata di Puglia - Quattordici appuntamenti, tre location d'eccezione, autori e autrici da tutta Italia: la terza edizione del Festival letterario di Sant'Agata di Puglia (Foggia) "Libri e Trasonne" torna dal 31 luglio ... Come scrive msn.com

Sant'Agata di Puglia, il paese degli ultracentenari: tre su 1.800 ... - Con questi numeri Sant'Agata di Puglia, Comune dei Monti Dauni in provincia di Foggia ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it