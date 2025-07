A San Marco La Catola di nuovo operativo l' ufficio postale ' Polis' con abilitazione dei servizi Inps

Riapre domani 31 luglio al pubblico, secondo la tipologia 'Polis', l’ufficio postale di San Marco La Catola, in Viale Aldo moro, a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

