A Roma come ladra e non come turista | beccata a rubare capi d' abbigliamento

I carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante, hanno denunciato una donna della provincia di Foggia con l'accusa di furto aggravato e le hanno notificato l'ordine di allontanamento dalla città. La donna, mentre si trovava in un grande magazzino, era stata fermata da un addetto alla vigilanza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

