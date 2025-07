A Pescara la nuova struttura Rfi per la gestione della circolazione ferroviaria del centro Italia

A Pescara il nuovo centro Rfi per la gestione della circolazione ferroviaria e della programmazione orari di un ampio tratto di rete del centro Italia compreso tra Marche, Abruzzo, Molise e parte dell’Umbria. Tra le principali linee interessate: Ancona–Pescara, Pescara–Termoli, Pescara–Sulmona. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

A Pescara la nuova struttura Rfi per la gestione della circolazione ferroviaria del centro Italia; A Pescara da settembre nuovo centro RFI di gestione rete per Abruzzo, Marche, Molise e Umbria.

Ferrovie: Marsilio, a Pescara da settembre nuovo centro RFI - "La notizia, ufficializzata da Rete Ferroviaria Italiana, che dal 1° settembre verrà attivata una nuova articolazione territoriale denominata 'Circolazione e Orario Area Pes ... msn.com scrive

A Pescara da settembre nuovo centro RFI di gestione rete per Abruzzo, Marche, Molise e Umbria - A Pescara da settembre nuovo centro RFI di gestione rete per Abruzzo, Marche, Molise e Umbria ... Come scrive regione.abruzzo.it