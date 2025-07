A Peregallo. Paolo e Gabriella custodi del tempo.

Le sue radici storiche si perdono nei secoli. Il mulino Ronchi, a Peregallo, è in funzione almeno dal XIV secolo, anche se secondo alcune ricerche risulterebbe giĂ attivo almeno dal 1100. Era di proprietĂ del monastero di San Maurizio, poi nei secoli è passato di famiglia in famiglia, fino ad arrivare ai Ronchi. L’attuale proprietario, Paolo Ronchi, sta portando avanti la tradizione insieme alla moglie Gabriella Masciavè. In quel luogo il nonno esercitava l’attivitĂ di mugnaio e lì, ancora oggi, il mulino è in funzione. Lasciamo stare l’opportunitĂ di business: i due coniugi sono “custodi del tempo“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it