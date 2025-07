A Offagna arriva il New Evo Festival dove la musica indipendente e sperimentale la fa da protagonista

OFFAGNA – Il borgo medievale di Offagna ospita sabato 2 agosto l’11ma edizione del New Evo Festival. Si tratta di un progetto dedicato alla musica indipendente, contemporanea e sperimentale, nato dalla collaborazione tra le associazioni Accademia della Crescia e Loop Live Club, con il supporto di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: offagna - festival - musica - indipendente

Torna a Offagna "Offfestival", il festival del linguaggio: in programma workshop, incontri e laboratori - OFFAGNA – Dopo le edizioni del 2021 e 2022 torna, ad Offagna, il Festival del Linguaggio. Dal 16 al 25 maggio è in programma “Offfestival”, che si occuperà di tematiche differenti rispetto a quelle trattate nei due precedenti appuntamenti.

21 LUGLIO 2025 – OFFAGNA MEDIEVALE IN FESTA! Una giornata imperdibile alle Feste Medievali! Dalle 18:00, il borgo prende vita con: ? Animazioni itineranti Spettacoli di fuoco e giullari Il fascino del campo d’arme Musica medievale in o Vai su Facebook

OFFAGNA, SABATO 2 AGOSTO UNDICESIMA EDIZIONE DI NEW EVO FESTIVAL DEDICATO ALLA MUSICA INDIPENDENTE CONTEMPORANEA; OFFAGNA, VENERDÌ 4 AGOSTO NEW EVO FESTIVAL 2023; New Evo Festival 2024: l’avanguardia musicale incontra il cuore medievale di Offagna.

OFFAGNA, SABATO 2 AGOSTO UNDICESIMA EDIZIONE DI NEW EVO FESTIVAL DEDICATO ALLA MUSICA INDIPENDENTE CONTEMPORANEA - OFFAGNA, SABATO 2 AGOSTO UNDICESIMA EDIZIONE DI NEW EVO FESTIVAL DEDICATO ALLA MUSICA INDIPENDENTE CONTEMPORANEA ... Da politicamentecorretto.com

Zzimam festival, musica indipendente e sostenibilità nella rassegna ... - Punto di riferimento della musica alternativa indipendente, torna per la quarta edizione Zzimam Festival che intreccia suoni, territorio e comunità, a Bisaccia in provincia di Avellino. Lo riporta repubblica.it