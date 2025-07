a milano una grande mostra dedicata a remo salvadori

Inaugurata il 2 luglio scorso, fino al 14 settembre, la mostra dedicata a Remo Salvatori, con oltre cinquanta opere, è la più vasta mai allestita sull’artista. Nato a Cerreto Guidi, in Toscana, classe 1947, è tra i maggiori esponenti italiani della generazione successiva a quella dell’Arte concettuale e dell’Arte Povera. Affermatosi anche a livello europeo, emerge come artista a partire dagli anni settanta, sviluppando un linguaggio personale, che si esprime attraverso sculture, installazioni e progetti site-specific. Artista a tutto tondo, Salvadori individua nello spazio la sua fonte di ispirazione principale, spazio inteso come realtà in movimento dove si creano relazioni e si condividono esperienze che coinvolgono mente, cuore e corpo. 🔗 Leggi su Newsagent.it

