A Mezzocammino la prima scuola Nzeb di Roma

Piano piano, passo dopo passo, si avvicina il sogno di una nuova scuola a Mezzocammino. Il progetto è previsto dal 2016, come opera a scomputo delle tante costruzioni a scopo residenziale realizzate nel quadrante. Ma si è arrivati solamente oggi a lanciare la gara per la progettazione esecutiva e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: mezzocammino - scuola - prima - nzeb

A Mezzocammino la prima scuola "Nzeb" di Roma https://ift.tt/je5APcd Vai su X

A Mezzocammino la prima scuola Nzeb di Roma; Scuola green a Torrino Mezzocammino: al via la gara per la prima NZEB di Roma; Sito Istituzionale | Scuola green a Mezzocammino: al via gara per progetto esecutivo.

A Mezzocammino la prima scuola "Nzeb" di Roma - Sarà un "nearly zero energy building", cioè un edificio quasi a zero em ... Segnala romatoday.it