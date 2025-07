A Marco Aventi e Michele Borghi la ricostruzione del settore giovanile

Toccherà a Marco Aventi e Michele Borghi il compito non facile di riportare in vita un settore giovanile uscito con le ossa rotte dalla gestione di Joe Tacopina. C’è ancora in ballo anche il nome di Francesco Conti, ma la presenza dell’ex responsabile scouting della Spal resta un’incognita. Aventi e Borghi invece sono già al lavoro in via Copparo con l’obiettivo di far ripartire prima possibile una macchina organizzativa tanto importante quanto complessa. Entrambi hanno il vantaggio non indifferente di conoscere come le proprie tasche il centro sportivo Fabbri e più in generale il settore giovanile biancazzurro, nel quale hanno lavorato fino a qualche settimana fa con la società precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it