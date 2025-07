A Gaza la carestia è realtà | si continua a morire di fame anche se Netanyahu lo nega – il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia piĂą importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo di Gaza, dove è in atto una carestia e si continua a morire, anche di fame. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Salman (presidente comunità Palestinese Roma): “Continua lo sterminio a Gaza. Il mondo non può andare avanti così” - Yousef Salman, presidente della Comunità palestinese di Roma e Lazio ha partecipato alla manifestazione per la pace e contro il riarmo del Paesi Europei e ha commentato la situazione a Gaza.

Il conferimento del Premio Italia-Israele 2025 a Matteo Salvini, avvenuto nella Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, ha scatenato una dura reazione da parte di Pd, M5s e Avs. L’onorificenza, concessa mentre a Gaza si continua a morire sotto le bomb Vai su Facebook

Nella Striscia si continua a morire di fame: altre 7 vittime in 24 ore. Ribera: "Le immagini di Gaza ricordano quelle di Auschwitz" - Attacchi mortali contro folle di affamati richiedenti aiuti. Come scrive informazione.it