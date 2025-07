A Formigine parte la sperimentazione dei Volontari per la sicurezza in bicicletta

Con l’arrivo della bella stagione sono stati intensificati i controlli nelle aree verdi, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Grazie all’impegno congiunto della Polizia Locale di Formigine e dei volontari, in particolare dopo la recente convenzione siglata con l’Associazione Nazionale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: formigine - volontari - sperimentazione - sicurezza

Sicurezza partecipata, a Formigine via al nuovo corso di formazione per i volontari - Anche per il 2025 torna a Formigine il Corso di formazione sul Volontariato della Sicurezza, rivolto ai cittadini che desiderano collaborare, attraverso le proprie associazioni e coordinate dalla Polizia Locale, al presidio del territorio comunale.

Cittadini in strada per la sicurezza. Al via i corsi per nuovi volontari - Torna, a Formigine, il corso di formazione sul Volontariato della Sicurezza, rivolto ai cittadini che desiderano collaborare, attraverso le proprie associazioni e coordinati dalla Polizia Locale ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Sicurezza, al via la sperimentazione. Volontari ex militari in zona ... - 16 giu 2025 PAOLO GIROTTI Cronaca Il Giorno Legnano Cronaca Sicurezza, al via la sperimentazione. Da ilgiorno.it