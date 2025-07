A Fano Jazz by the sea Fusion e improvvisazione

Fusion e improvvisazione: queste le principali coordinate lungo le quali si muove la penultima giornata di Fano Jazz By The Sea. Il sax dell’argentina Camila Nebbia, uno dei nomi nuovi dell’improvvisazione, sarà di scena alla Pinacoteca San Domenico (ore 18.30), nell’ambito della sezione "Exodus", mentre sul palco principale della Rocca Malatestiana (ore 21.30) sono attesi la tastierista Rachel Z e il batterista Omar Hakim (ex Weather Report). Ancora nell’arco della giornata: Fano Jazz Byke The Sea e il concerto dal balcone del Pincio, dalle 17.30, l’Orchestra Mosaico alle 19 e il trio Adepts of The Sun alle 23, ambedue al Jazz Village. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Fano Jazz by the sea. Fusion e improvvisazione

