A due anni dall' alluvione superata la soglia del 50% dei risarcimenti alle Cooperative agricole braccianti

Ristori per i danni causati dall’alluvione 2023: ci sono voluti piĂą due anni per le Cooperative agricole braccianti della provincia di Ravenna per riceverne almeno la metĂ . La soglia del 50% è stata finalmente superata con l’erogazione del primo saldo dal fondo nazionale Agricat. I risarcimenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Due anni fa l'alluvione, dal Comune di Faenza il ringraziamento alla Croce Rossa: "Dedizione e spirito di servizio" - Domenica l'amministrazione comunale ha incontrato nella sala del consiglio comunale oltre cento volontari della Croce Rossa di Faenza per ringraziarli per la loro grande collaborazione nella gestione di numerosi eventi e, in particolare, per il loro ruolo cruciale durante le alluvioni.

Due anni dall'alluvione, in 300 alla fiaccolata col vescovo che benedice il Savio: "Signore allontana ogni calamità " - In occasione del secondo anniversario della alluvione del 2023 è stata organizzata a Cesena una fiaccolata con almeno 300 persone partite dalla chiesa di San Rocco.

Alluvione due anni dopo, il vescovo Corazza celebra la messa solenne al seminario colpito dalla piena - Giornata intensa a Forlì per le commemorazioni a due anni dalla tragedia dell'alluvione, che a Forlì vide la morte di tre persone e inondazioni in diversi punti della città .

