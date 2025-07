A che ora i Mondiali di nuoto oggi | programma 30 luglio tv streaming italiani in gara

I Mondiali di nuoto tra corsie 2025 vivranno oggi la loro quarta giornata di gare. Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore verranno assegnati altri cinque titoli iridati, in un programma ricco di eventi. Dopo le batterie, che si disputeranno nella notte italiana, ci sarà spazio, a partire dalle 13.00 per le semifinali e le finali di giornata, con l’Italia che spera di conquistare il primo oro della rassegna. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI NUOTO DALLE 13.00 Il Bel Paese continua infatti a collezionare medaglie, ma all’appello manca quella più pregiata. Nella giornata di ieri sono stati due i nuovi metalli, entrambi di argento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora i Mondiali di nuoto oggi: programma 30 luglio, tv, streaming, italiani in gara

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto - programma - luglio

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

DA OASPORT - #Nuoto #AlbertoRazzetti #CarlosDAmbrosio Nuoto in tv oggi, Mondiali 2025: orari semifinali e finali 30 luglio, programma, streaming, azzurri in gara: I Mondiali di nuoto tra corsie 2025 vivranno oggi la loro quarta giornata di gare. Nella… https: Vai su X

Mondiali di nuoto Singapore, programma 27 luglio: orario e dove vedere italiani in gara Link articolo nel primo commento Vai su Facebook

Mondiali di nuoto 2025, il programma di oggi e dove vederli in tv: il giorno di Ceccon e Quadarella; Mondiali di nuoto 2025, il programma di oggi e gli italiani in gara: orari delle finali e dove vederle; Mondiali di nuoto di Singapore: Quadarella è argento nei 1500 sl, Ceccon argento nei 100 dorso - Il racconto della giornata: Italia d'argento vivo con Quadarella e Ceccon.

Mondiali di nuoto 2025, il programma di oggi e gli italiani in gara: orari delle finali e dove vederle - In questo mercoledì 30 luglio l'Italia schiera Razzetti e Burdisso nella finale dei 200 farfalla maschili e Cerasuolo nei 50 rana uomini ... Segnala fanpage.it

Mondiali di nuoto 2025, il programma di oggi e dove vederli in tv: occhi su Cerasuolo, D'Ambrosio, Razzetti e Burdisso - Cerasuolo in finale nei 50 rana, Razzetti e Burdisso nei 200 farfalla. Da corriere.it