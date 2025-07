A che ora Cobolli-Galarneau ATP Toronto 2025 | programma tv streaming

Esordio nel Masters 1000 di Toronto per Flavio Cobolli, che affronterĂ il canadese Alexis Galarneau, numero 193 della classifica mondiale. Il romano torna in campo dopo l’eliminazione al secondo turno di Washington e punta ad essere protagonista sul cemento canadese da tredicesima testa di serie. Sicuramente Cobolli parte favorito oggi contro il padrone di casa e potrebbe trovarsi di fronte nel prossimo turno anche un altro canadese, visto che affronterĂ il vincente del match tra Felix Auger-Aliassime e l’ungherese Fabian Marozsan. Dall’altra parte Galarneau ha vinto il match d’esordio contro il francese Arthur Rinderknech, imponendosi in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Cobolli-Galarneau, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming

In questa notizia si parla di: cobolli - galarneau - toronto - programma

LIVE Cobolli-Galarneau, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: il romano affronta la wild-card locale che ci sorprese in Davis - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Toronto (CAN) 2025 che vede di fronte il romano Flavio COBOLLI e la Wild Card canadese Alexis Galarneau.

A che ora Cobolli-Galarneau, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming; Atp Toronto e Wta Montreal, il programma di oggi: partite e orari; Il tabellone del Canadian Open 2025: con chi giocano Lorenzo Musetti a Toronto e Jasmine Paolini a Montreal · Tennis ATP e WTA.

ATP Toronto, il programma di mercoledì 30 luglio: Gigante sul centrale. Esordio per Cobolli - ATP | Flavio Cobolli affronterà Galarneau nel secondo match di giornata sul Grandstand. Lo riporta ubitennis.com

Dove vedere in tv Sonego, Cobolli e Gigante al Masters 1000 di Toronto - Lorenzo Sonego affronta il cinese Bu Yunchaokete, Flavio Cobolli e Matteo Gigante se la vedranno con i padroni di casa Alexis Galarneau e ... Segnala corriere.it