A battesimo la comunità energetica della zona industriale di Carini tra i fondatori 12 imprese del territorio

Presentata a Carini la Cer-Ciac, la prima comunitĂ energetica rinnovabile in un’area industriale siciliana: favorirĂ la sostenibilitĂ ambientale ed economica dell’agglomerato. Tra i 12 soci fondatori della cooperativa che darĂ vita al progetto diversi membri del Ciac, da qui anche la scelta del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Carini, presentata la Cer-Ciac: prima comunità energetica rinnovabile in un'area industriale siciliana