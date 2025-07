81 rintocchi per ricordare Omaggio al simbolo della città

SANSEPOLCRO È un rituale che si ripete da 81 anni a questa parte e di primissima mattina. Il 31 luglio 1944, le truppe tedesche in ritirata fecero saltare in aria la Torre di Berta, distruggendo un autentico simbolo di Sansepolcro, che tuttavia resta vivo anche oggi, dal momento che quasi tutte le famiglie della città possiedono una foto, una cartolina o un poster incorniciato con l’immagine di questo monumento alto 38 metri e posizionato al centro (seppure non proprio perfetto, perché originariamente vi erano appoggiati due edifici a formare un angolo) della piazza che porta il suo nome. Quell’episodio segnò una ferita profonda nella memoria collettiva della comunità biturgense e a ogni anniversario l’amministrazione comunale, assieme alla locale sezione dell’Anpi, promuove una cerimonia commemorativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

