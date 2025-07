4 di Sera Molinari della Lega zittisce i catastrofisti | Il vero problema è questa Europa

Tiene sempre  banco il tema dei dazi e dell’accordo recente tra Donald Trump e Ursula von der Leyen, che ha già destato una valanga di critiche. Se ne parla a 4 di Sera, programma di approfondimento e di attualità in onda tutti i giorni in prima serata su Rete 4 e condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra. Tra gli ospiti c’è il capogruppo della Lega a Montecitorio, Riccardo Molinari, che addossa all’ Europa la colpa della situazione attuale e non ai dazi: “Se siamo in difficoltà economica in questo continente lo dobbiamo non ai dazi, che arriveranno ad inizio agosto, ma oggi lo dobbiamo alle politiche che hanno tagliato fuori l'industria europea dalla competitività . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

