3DS ctrmus 0.50 | un lettore musicale per Nintendo 3DS

Se sei un appassionato di musica e possiedi ancora una¬† Nintendo 3DS, potresti essere interessato a¬† ctrmus, un lettore musicale open-source che trasforma il tuo portatile Nintendo in un vero e proprio riproduttore audio. L‚Äôultima versione ( 3DSX, CIA e 3DS ) √® disponibile nella pagina delle¬† release ¬†oppure puoi scaricarla direttamente scansionando questo¬† QR code ¬†(se hai un homebrew installer come FBI). Funzionalit√† principali. Supporta diversi formati audio: PCM WAV, AIFF, FLAC, Opus, Vorbis e MP3. Funzionalit√† di¬† playpause.. Riproduzione in background¬† anche a console chiusa ¬†(con cuffie collegate). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net