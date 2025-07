3DS Aggiornamento CTGP-7 v1.539 | Più Velocità Meno Bug e Tanta Personalizzazione!

CTGP-7 è un modpack per Mario Kart 7 che aggiunge tantissimi nuovi contenuti al gioco, tra cui circuiti personalizzati e funzionalità extra. È utilizzabile su qualsiasi Nintendo 3DS con Custom Firmware installato. Inoltre, CTGP-7 Citric Lite è una versione ridotta del modpack, con solo 16 circuiti personalizzati, pensata per essere giocata sull’emulatore Citra per PC. Novità in CTGP-7 v1.5.39. Questa versione introduce piccoli ma importanti miglioramenti e fix per garantire un’esperienza più fluida. Tra le modifiche: Correzioni di bug minori che riguardavano la stabilità online e offline.. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net