30 luglio | la reliquia della Madonna dell’Anello donato da San Giuseppe

Una storia davvero straordinaria lega la Madonna all’Anello che secondo la tradizione le sarebbe stato regalato dal suo castissimo sposo, San Giuseppe. Nella cattedrale di San Lorenzo a Perugia si venera una reliquia molto particolare: l’anello nuziale della Madonna regalatole da San Giuseppe per lo sposalizio. La tradizione vuole che poco prima di morire la. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 30 luglio: la reliquia della Madonna dell’Anello, donato da San Giuseppe

