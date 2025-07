La serie televisiva 3 Body Problem, prodotta da Netflix, ha recentemente annunciato l’ingresso di due nuovi protagonisti nel cast principale. La prima stagione, rilasciata il 21 marzo 2024, ha riscosso un notevole successo sia tra il pubblico che tra la critica internazionale, ricevendo anche una nomination agli Emmy come miglior drama e altre cinque candidature. Basata sul celebre romanzo cinese di Liu Cixin, la serie si distingue per le sue innovazioni narrative e per le tematiche di grande impatto scientifico e filosofico. le new entry nel cast de 3 body problem: chi sono?. i nuovi personaggi e i ruoli assegnati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - 3 Body Problem stagione 2: aggiornamenti sul casting mentre Netflix si prepara a girare