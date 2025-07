25 assunzioni con sorteggio pubblico nel napoletano | posti per operatori ecologici e autisti

Venticinque assunzioni tra operatori ecologici e autisti. E’ stato pubblicato un avviso di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato (6 mesi prorogabili) full-time di 20 operatori ecologici e 5 operatori con mansione di autista. Il personale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

