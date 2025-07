10 Siti Gratuiti per Archiviare e Condividere File Online

Archiviare file online è essenziale per chi cerca spazio extra senza ingombrare il proprio dispositivo. Il problema dei servizi di hosting gratuito è che se da un lato permettono di salvare documenti, foto, video o progetti, dall'altro non assicurano la loro permanenza e la loro sicurezza. L’offerta è vasta, ma non tutti i servizi sono uguali: alcuni brillano per semplicitĂ , altri per sicurezza o generositĂ di spazio; alcuni sono pieni di pubblicitĂ , altri sono lenti nei download oppure non hanno molte remore ad eliminare i file dopo pochi giorni. LEGGI ANCHE: Siti per trasferire file grossi velocemente I servizi di cloud storage semplificano la gestione dei file, permettendo l’accesso da qualsiasi dispositivo e la condivisione immediata. 🔗 Leggi su Navigaweb.net