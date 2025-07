Zuko nel film di Avatar | il casting con una star di Walking Dead

Il ritorno di una delle serie animate più amate degli ultimi anni sta generando grande entusiasmo tra i fan. La produzione di un nuovo film legato all’universo di Avatar: The Last Airbender ha suscitato aspettative e curiosità, soprattutto riguardo alle novità sul cast e sulle voci dei personaggi principali. In questo approfondimento si analizzano le ultime novità, con particolare attenzione alla scelta del nuovo doppiatore di Zuko, interpretato da un attore noto per altri ruoli di rilievo. zuko’s new voice actor has been officially announced. steven yeun pronto a dare onore al personaggio. Recentemente è stata confermata la nomina del nuovo doppiatore di Zuko, il principe ex Fire Lord che ha avuto un ruolo centrale nella serie originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Zuko nel film di Avatar: il casting con una star di Walking Dead

In questa notizia si parla di: zuko - film - avatar - casting

Grease: John Travolta si presenta vestito da Danny Zuko e a sorpresa a una proiezione del film e poi posta il video - Un John Travolta molto in forma partecipa a sorpresa a una proiezione di Grease, ritrovando sul palco il regista e una parte del cast del musical e mandando il pubblico in sollucchero.

Avatar: The Last Airbender film posticipato al 2026; Avatar: La leggenda di Aang, in corso il casting di Azula per la serie Netflix?; Avatar - La leggenda di Aang 2: il nuovo cast e quando esce su Netflix.

Avatar: La leggenda di Aang, in corso il casting di Azula per la serie ... - Le riprese della serie live action di Avatar: The Last Airbender (L'ultimo dominatore dell'aria) inizieranno tra pochi mesi, e il casting è ufficialmente in corso. Si legge su badtaste.it

Avatar: La Leggenda di Aang, la star di Zuko commossa: 'Per me è ... - A seguito del successo riscosso da Avatar: La Leggenda di Aang, una delle stelle dello show televisivo ha voluto ringraziare i fan e la produzione della serie. Lo riporta serial.everyeye.it