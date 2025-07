Zerbin saluta Zanoli resta in bilico | il punto sulle uscite del Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli muove i passi sul fronte delle uscite. È ufficiale la cessione di Alessio Zerbin all’U.S. Cremonese: l’esterno offensivo classe ’99 si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Un’operazione che consente al club azzurro di alleggerire l’organico e dare spazio a giocatori con maggiore continuità nel progetto tecnico. Diversa la situazione di Alessandro Zanoli, al centro dell’interesse di diverse squadre: Bologna, Fiorentina, Udinese e Pisa hanno chiesto informazioni sul terzino destro, che il Napoli sta però ancora valutando attentamente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Zerbin saluta, Zanoli resta in bilico: il punto sulle uscite del Napoli

Il #Napoli saluta ufficialmente #Billing, #Okafor e #Scuffet Oggi, 30 giugno, scade il prestito di questi tre giocatori, che ritorneranno ai propri club di appartenenza Il Napoli ha voluto ringraziare i tre ragazzi e dedicare loro un saluto speciale Vai su Facebook

