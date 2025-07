Zazzeri e l’orgoglio dell’argento più bello | E pensare che ci davano fuori dal podio

Fiorentino, 31 anni che compirĂ il prossimo 9 agosto, Lorenzo Zazzeri, in Arte Zazzart, atleta della Rari Nantes Florentia e dell’Esercito, al debutto come capitano della squadra dell’Italnuoto ai Mondiali di Singapore, mostra con fierezza la luccicante medaglia d’argento vinta col nuovo record italiano (3’09"58) nella 4x100 stile libero, dietro d’un soffio (61 centesimi) a una straripante Australia ma davanti per un nulla (6 centesimi) all’altra corazzata degli Stati Uniti campioni olimpici a Parigi. Zazzeri, un argento e un bronzo fra Tokyo 2021 e Parigi un anno fa, oltre a un bronzo e tre argenti iridati consecutivi da Budapest 2022 sino ad oggi certificano definitivamente l’ingresso dell’Italia fra le superpotenze in una specialitĂ fra le piĂą classiche e spettacolari del nuoto in vasca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Zazzeri e l’orgoglio dell’argento piĂą bello: "E pensare che ci davano fuori dal podio"

Zazzeri and the pride of winning the most beautiful silver medal: "And to think they'd have written us off the podium." - The Florentine swimmer talks about his World Championship feat in the 4x100 freestyle relay, which he completed alongside Ceccon, Frigo, D'Ambrosio, and Deplano. Come scrive sport.quotidiano.net