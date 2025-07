Zazzaroni | Incontro per Lookman concluso! Purtroppo si prosegue

Zazzaroni ha dato aggiornamenti sulla trattativa per Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta richiestissimo dall’Inter. ULTIMI AGGIORNAMENTI – Il fatidico faccia a faccia tra Beppe Marotta e Luca Percassi, a margine dell’Assemblea di Lega, è appena terminato e Ivan Zazzaroni ha dato gli ultimissimi aggiornamenti sulla faccenda. Tuttavia, a detta sua, la trattativa non si è conclusa ed è destinata a continuare. Ecco quanto raccontato su Instagram: « Incontro concluso: l’offerta dell’Inter resta 40+5 di bonus e Marotta non si spingerà oltre. L’Atalanta non ha fatto il prezzo. La trattativa prosegue . 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zazzaroni: «Incontro per Lookman concluso! Purtroppo si prosegue»

In questa notizia si parla di: zazzaroni - lookman - incontro - concluso

Zazzaroni e il botta e risposta su Lookman: ‘L’Inter 40 milioni li ha’ - Ivan Zazzaroni conferma la notizia su Ademola Lookman e il forte interesse dell’Inter. Botta e risposta social con alcuni utenti per il direttore del Corriere dello Sport.

Zazzaroni: «Lookman? Napoli prima a muoversi, poi Inter. Ora curioso» - Zazzaroni parla della trattativa per Lookman. Inter e Napoli pronte a darsi battaglia sul mercato. Così il direttore del Corriere dello Sport.

Lookman tra Napoli e Inter, Zazzaroni svela tutto: “Vi dico come stanno le cose e chi è in vantaggio” - Il direttore del Corriere dello Sport ha spiegato ancor più nel dettaglio l’attuale situazione legata all’attaccante nigeriano, conteso tra i due top club di Serie A La giornata odierna si è aperta con una bomba lanciata dal Corriere dello Sport, in merito al futuro di Ademola Lookman.

Zazzaroni (CdS) - Incontro concluso tra Atalanta e Inter per #Lookman: l’offerta dell’#Inter resta 40 mln + 5 di bonus e Marotta non andrà oltre. L’Atalanta non ha fatto il prezzo, trattativa che prosegue.. Vai su X

Rilancio per Lookman, Leoni, addio Taremi, girone Under 23, il mercato dell'Inter e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una... Vai su Facebook

Zazzaroni: “Lookman, incontro concluso: Inter offre 40+5 di bonus, l’Atalanta…”; Zazzaroni su Lookman: L'Inter ha fatto la sua mossa e non andrà oltre questa cifra; Zazzaroni: «Incontro per Lookman concluso! Purtroppo si prosegue».

Zazzaroni: "Lookman all'Inter? È successa una cosa solo in parte sorprendente. Marotta sa bene che..." - 'Da quando, il 16 luglio, abbiamo anticipato la notizia dell'offerta dell'Inter per Lookman, è successa una cosa solo in parte sorprendente: ho visto rinnovarsi il senso del sogno estivo del tifoso e ... informazione.it scrive

Zazzaroni racconta Lookman: quando il mercato diventa emozione - La trattativa per portare Ademola Lookman all’Inter si tinge di retroscena social grazie a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha trasformato una questione di mercato in un vero e ... Da informazione.it