Zazzaroni | Ho inventato Lookman la serie e gli interisti hanno ripreso a sognare

Zazzaroni parla della trattativa Lookman. Oggi potrebbe essere il giorno della chiusura e il direttore del Corriere dello Sport si rivolge ai tifosi dell’Inter. RINNOVARSI DI UN SOGNO – Ivan Zazzaroni, su Instagram, sulla trattativa Lookman: « Chissà se oggi . Da quando, il 16 luglio, abbiamo anticipato la notizia dell’offerta dell’Inter per Lookman, è successa una cosa solo in parte sorprendente. Ho visto rinnovarsi il senso del sogno estivo del tifoso e addirittura scoperto l’affetto (interessato.) degli interisti ». DA ANNI – Zazzaroni fa una sottolineatura: « Di fronte alla prospettiva di tornare a investire una somma importante per un giocatore, un intero popolo, uscito tramortito dalla finale di Champions, ha ripreso improvvisamente vita e riscoperto il sorriso da calciomercato. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zazzaroni: «Ho inventato Lookman, la serie e gli interisti hanno ripreso a sognare»

In questa notizia si parla di: zazzaroni - lookman - inventato - serie

Zazzaroni e il botta e risposta su Lookman: ‘L’Inter 40 milioni li ha’ - Ivan Zazzaroni conferma la notizia su Ademola Lookman e il forte interesse dell’Inter. Botta e risposta social con alcuni utenti per il direttore del Corriere dello Sport.

Zazzaroni: «Lookman? Napoli prima a muoversi, poi Inter. Ora curioso» - Zazzaroni parla della trattativa per Lookman. Inter e Napoli pronte a darsi battaglia sul mercato. Così il direttore del Corriere dello Sport.

Lookman tra Napoli e Inter, Zazzaroni svela tutto: “Vi dico come stanno le cose e chi è in vantaggio” - Il direttore del Corriere dello Sport ha spiegato ancor più nel dettaglio l’attuale situazione legata all’attaccante nigeriano, conteso tra i due top club di Serie A La giornata odierna si è aperta con una bomba lanciata dal Corriere dello Sport, in merito al futuro di Ademola Lookman.

I pronostici di Caressa e Zazzaroni: Ecco come finiranno Bologna-Inter e Milan-Atalanta.

Lookman, la serie: il gusto del sogno - Da quando, il 16 luglio, abbiamo anticipato la notizia dell’offerta dell’ Inter per Lookman, è successa una cosa solo in parte sorprendente: ho visto rinnovarsi il senso del sogno estivo del tifoso e ... Segnala corrieredellosport.it

Zazzaroni: “Lookman, Marotta accontenta Percassi. Ma Chivu vuole anche…” - L’Inter ha già stabilito di alzare l’asticella fino a 45 milioni, bonus compresi. Si legge su fcinter1908.it