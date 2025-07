Zagarolo dal 5 agosto al via i lavori alla stazione ferroviaria

Tra qualche giorno oltre che a Valmontone inizieranno i lavori di potenziamento infrastrutturale previsti presso anche per la Stazione FS di Zagarolo, nell’ambito del progetto nazionale PC80 promosso da RFI e sempre sulla linea FL6 Roma - Cassino. Gli interventi si concluderanno il 12 settembre e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: zagarolo - lavori - stazione - agosto

CICILIANO - LA NOTTE DELLA PANARDA, XIX EDIZIONE Il prossimo 19 Agosto nel borgo di Cicilano si terrà la 19ª Edizione della Panarda, grande festa ispirata al Medioevo. Imperdibile sarà , tra gli altri eventi, la Cena Medievale con autentiche ricette d’epo Vai su Facebook

Zagarolo, dal 5 agosto al via i lavori alla stazione ferroviaria; L’estate di fuoco dei binari di Roma e Lazio. Cantieri in arrivo: treni cancellati e corse limitate; Grandi lavori Fs, ecco dove e quando in estate saranno interrotte le linee dei treni.

Milano, da 1° agosto lavori di revisione per gli ascensori della stazione di Quarto Oggiaro - A partire da venerdì 1 agosto, i quattro ascensori della stazione di Milano Quarto Oggiaro (Mi), sulla linea Milano- Secondo adnkronos.com

Da Genova al Brennero raffica di lavori sui binari: agosto difficile per i treni - Però, con l’avvicinarsi del mese di agosto, cresce l’apprensione di chi dovrà viaggiare in treno sulla rete ferroviaria italiana, interessata da una ... Lo riporta msn.com