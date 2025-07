WWE | Bully Ray sottolinea novità sostanziali in Cena VS Rhodes 2

Secondo Bully Ray, il match tra John Cena e Cody Rhodes a SummerSlam 2025 sarĂ molto diverso rispetto al primo atto di WrestleMania 41 grazie alla stipulazione dello Street Fight, che apre a interferenze esterne, colpi di scena e utilizzo illimitato di oggetti. Questo tipo di match, secondo lui, non è solo piĂą “divertente”, ma strategicamente utile per costruire una narrazione complessa, magari con colpi di scena a livello di alleanze e turn di personaggi. Uno dei punti chiave è l’assenza di The Rock nella storyline attuale del Greatest Of All Time, che molti fan hanno criticato, data la loro rivalitĂ storica. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Bully Ray sottolinea novitĂ sostanziali in Cena VS Rhodes 2

In questa notizia si parla di: bully - cena - rhodes - sottolinea

