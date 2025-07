WWE | Annunciati due eventi esclusivi in Giappone appuntamento a Tokyo a ottobre

La WWE tornerĂ ufficialmente in Giappone questo ottobre con due serate di spettacoli non televisivi  del SuperShow, che si terranno nella storica arena Ry?goku Kokugikan di Tokyo. Si tratta dell’unica tappa prevista in Giappone per tutto il 2025, e segna il ritorno di grandi nomi, incluso un lottatore che in passato aveva messo in dubbio la possibilitĂ di combattere ancora nel Paese del Sol Levante. WWE SuperShow Japan  si svolgerĂ il 17 e 18 ottobre, con match ricchi di stelle come il World Heavyweight Champion Gunther, i World Tag Team Champions Finn Bálor & JD McDonagh, Rhea Ripley, Jey Uso, IYO SKY, AJ Styles  e The New Day, tra gli altri. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Annunciati due eventi esclusivi in Giappone, appuntamento a Tokyo a ottobre

In questa notizia si parla di: giappone - tokyo - ottobre - annunciati

Borsa di Tokyo apre in calo: Nikkei perde l'1,11% in attesa dei negoziati Giappone-USA - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in calo, in scia alla contrazione a Wall Street, dopo l'aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario, e in attesa dell'avvio del terzo round dei negoziati sul commercio, tra la delegazione del Giappone e l'amministrazione Trump a Washington.

Borsa di Tokyo apre in rialzo, focus sui negoziati commerciali USA-Giappone - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, malgrado la chiusura negativa degli indici azionari statunitensi, con Wall Street che osserva un giorno di pausa, e in attesa di maggiori ragguagli dai negoziati sul commercio tra l'amministrazione Trump e la delegazione giapponese, da poco terminati a Washington, e degli sviluppi a divenire di quelli con l'Ue.

Giappone, Coldiretti: Missione istituzionale tra Tokyo e Osaka per promuovere l’agroalimentare Ue - Coldiretti, unica organizzazione agricola italiana presente, partecipa alla missione istituzionale guidata dal commissario europeo all’Agricoltura, Christophe Hansen, in Giappone, insieme alle principali aziende e realtà agroalimentari dell’Unione Europea.

In un momento cruciale per la politica giapponese e per gli equilibri commerciali globali, Tokyo si trova stretta tra le minacce tariffarie di Washington... Vai su Facebook

Giappone: Ishiba perde la maggioranza, ma non si dimette; Dazi, Trump annuncia l'accordo con il Giappone: tariffe al 15%. Il tycoon: «Forse è il patto più importante mai fatto»; Intesa Usa-Giappone sui dazi. E Trump tratta con l'Ue: 10 giorni per evitare la guerra commerciale.

Dai risultati delle elezioni in Giappone un’altra possibile fonte di instabilità finanziaria - Le elezioni in Giappone per il rinnovo del Senato hanno esitato la perdita della maggioranza assoluta dei seggi per il governo in carica. msn.com scrive

Giappone: giustiziato il 'Twitter Killer' che ha ucciso e smembrato nove persone - Giustiziato per impiccagione l'uomo condannato per aver ucciso e smembrato nove. Lo riporta it.euronews.com