WTA Montreal brutto ko per Paolini | sconfitta da Ito numero 110 al mondo

Paolini non trova ancora la svolta e in attesa di sapere il nuovo coach esce di scena anche a Montreal: il racconto Una sconfitta inattesa quanto pesante per Jasmine Paolini che al torneo WTA Montreal esce all’esordio contro Aoi Ito, classe 2004 giapponese numero 110 al mondo. Dopo aver vinto 6-2 il primo set, Jasmine ha perso il secondo per 7-5 sprecando un match point e infine ha avuto la peggio al tiebreak del terzo. Paolini arriva da un periodo molto negativo dopo Wimbledon con una vittoria risicata contro Anastasija Sevastova (quasi numero 400 al mondo) e la sconfitta con Kamila Rakhimova che è valsa l’eliminazione al secondo turno da vice-campionessa in carica: ora arriva anche l’eliminazione immediata a Montreal. 🔗 Leggi su Sportface.it

