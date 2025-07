WRC – Evans all’attacco in Finlandia

Dopo un avvio brillante e una fase centrale complicata, il gallese punta a rilanciarsi nel rally che più lo esalta. Elfyn Evans arriva in Finlandia con un obiettivo chiaro: rimettersi in corsa per il titolo mondiale. Il gallese aveva iniziato la stagione in modo eccellente, conquistando la vittoria in Svezia, bissata poi al Safari Rally . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

In questa notizia si parla di: evans - finlandia - attacco - rally

WRC. Rally Finlandia: Evans nuovo leader dopo la PS4. E Rovanpera...; WRC | Rally Finlandia, day-2: Rovanperä guida la Top3 Toyota, incidente per Tanak; WRC, cosa dice la classifica dopo l’Acropolis Rally.

WRC, Rally di Finlandia al via - Questo fine settimana il mondiale sbarca sui velocissimi sterrati del Keski Suomi, la Finlandia Centrale cioé la regione di Jyvaskyla, dopo quattro gare di fila sulla terra, tre vinte dalla Toyota (Po ... Lo riporta autosprint.corrieredellosport.it

Tanti i protagonisti attesi in uno dei rally più iconici: da Tanak a Ogier, passando per Evans e Rovanpera - Per Tanak prima stagionale da apripista, ritorna Ogier che qui vinse nel 2024 ... Riporta motorbox.com