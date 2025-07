World Gym for Life Challenge | splendido argento per l' Asd Ritmica Restart

Dal 21 al 26 luglio Lisbona ha ospitato il World Gym for Life Challenge 2025, evento mondiale organizzato dalla Federazione internazionale di ginnastica (Fig) e dedicato alla ginnastica per tutti. Un’edizione da record con oltre 3.500 partecipanti provenienti da 27 Paesi. Tra le eccellenze. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: world - life - challenge - splendido

Box Office Italia: Superman tiene la vetta, Jurassic World resiste, School of Life tra i blockbuster - Superman mantiene il primo posto al box office italiano con 233mila euro. Jurassic World - La Rinascita resiste al secondo posto, mentre F1 si conferma terzo.

La Trottola brilla d’oro: Italia protagonista al World Gym for Life Challenge di Lisbona - Chiusura in grande stile per la rassegna internazionale della Ginnastica per Tutti: sette gruppi italiani premiati, con La Trottola ammessa al prestigioso Gala.

World Gym for Life Challenge: splendido argento per l'Asd Ritmica Restart.